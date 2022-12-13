"Водоканал Петербурга" готов заплатить 24 млн рублей за вывоз строительных отходов

Предприятие намерено утилизировать асфальтовый лом и отходы грунта, оставленных при проведении земляных работ.

ГУП "Водоканал Петербурга" открыл приём заявок на участие в тендере на сбор и утилизацию строительных отходов IV класса опасности. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомлен Piter.TV, начальная цена контракта составит 24,1 млн рублей.

В качестве исполнителя рассматриваются организации, обладающие собственными пунктами по сбору и утилизации отходов на севере и юге Ленобласти, но не далее 40 км от КАД.Предприятие намерено утилизировать 84 тыс. т асфальтового лома и отходов грунта, оставленных при проведении земляных работ.

Договор будет действовать до конца 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 6 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что к участию в аукционе на капремонт "Ладожской" допустили только одну заявку.

Фото: Piter.TV