Стоимость Единого комбинированного билета ЕКБ-5 Павловск снизится с 1 февраля 2023 года

С ЕКБ-5 Павловск можно без ограничений совершать поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в пригородных поездах в пределах маршрута Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Павловск, в течение 5 календарных дней (подряд) с даты, указанной при оформлении.

С 1 февраля стоимость единого комбинированного билета длительного пользования ЕКБ-5 Павловск составит 1 210 рублей – это на 174 рубля дешевле, чем ранее. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

С 12 декабря 2022 года на Витебском направлении запущено тактовое движение пригородных электричек по маршруту Павловск – Санкт-Петербург (Витебский вокзал) и обратно, что вызвало спрос на железнодорожный транспорт данного направления у пассажиров.

Единые комбинированные билеты – это пакет, состоящий из двух проездных билетов: билета городского транспорта и абонементного билета для проезда на железной дороге. Чтобы цена билета стала наиболее привлекательной для нашего пассажира, мы приняли решение снизить стоимость нашей составляющей части на 50%, тем самым обеспечили скидку для покупателей почти в 13% Артем Мирон, генеральный директор АО "СЗППК"

С ЕКБ-5 Павловск можно без ограничений совершать поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в пригородных поездах в пределах маршрута Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Павловск, в течение 5 календарных дней (подряд) с даты, указанной при оформлении.

Фото: СЗППК