Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron

Анимация от современных художников легла на песню "Кем ты стал?".

В пятницу, 5 июля, в сети появился новый клип Оксимирона. Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация".

Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип. Анимация от современных художников легла на песню "Кем ты стал?".

В создании видео приняли участие художники Артемий Нестеров, Красин Сергей, Emiltwil, Fokatuh Seal, Мария Мельтенисова и многие другие.

По словам художников, эта работа не является заказом. Кроме того, они завили, что не согласовывали клип с рэпером. Сам Оксимирон еще никак не прокомментировал эту работу.

Напомним, что песня "Кем ты стал?" вошла в альбом "Горгород".

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Видео:"Феникс Анимация"