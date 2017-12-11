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Стивен Спилберг экранизирует комиксы DC про Черного ястреба‍
Сегодня, 11:10
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alexandra08
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Стивен Спилберг экранизирует комиксы DC про Черного ястреба‍

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Сценарий к новому фильму "Blackhawk" напишет Дэвид Кепп.

Режиссер Стивен Спилберг  вместе со студией Warner Bros. займутся экранизацией комиксов DC про Черного ястреба. Об этом сегодня сообщили в издании Variety.

Сценарий к новому фильму "Blackhawk" напишет Дэвид Кепп. Этот автор уже сотрудничал  со Спилбергом. Вместе они создавали "Парк Юрского периода", "Войны миров" и предстоящий фильм  "Индиана Джонс-5".

Прославленный режиссер отметил, что ему также понравилось работать с Warner Bros. над фильмом "Первому игроку приготовиться".

Они привносят смесь страсти и профессионализма во все, что делают. Я рад воссоединиться с ними для работы над "Blackhawk" 

Стивен Спилберг, режиссер.

Когда начнется производство новой картины - неизвестно. Сначала Спилберг завершит работу над двумя картинами: пятым фильмом "Индианы Джонс" и лентой "West Side Story".

Напомним, что серия комиксов о Черном ястребе появилась в  1941 году. Через 15 лет компания DC приобрела права у Quality Comics  на создание таких же комиксов с подобными героями.

Фото: Pixabay.com

Теги: вселенная dc , стивен спилберг , стивеном спилбергом , черный ястреб комикс
Категории: Мировые новости Культура Кино

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