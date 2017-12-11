Стивен Спилберг экранизирует комиксы DC про Черного ястреба‍

Сценарий к новому фильму "Blackhawk" напишет Дэвид Кепп.

Режиссер Стивен Спилберг вместе со студией Warner Bros. займутся экранизацией комиксов DC про Черного ястреба. Об этом сегодня сообщили в издании Variety.

Сценарий к новому фильму "Blackhawk" напишет Дэвид Кепп. Этот автор уже сотрудничал со Спилбергом. Вместе они создавали "Парк Юрского периода", "Войны миров" и предстоящий фильм "Индиана Джонс-5".

Прославленный режиссер отметил, что ему также понравилось работать с Warner Bros. над фильмом "Первому игроку приготовиться".

Они привносят смесь страсти и профессионализма во все, что делают. Я рад воссоединиться с ними для работы над "Blackhawk" Стивен Спилберг, режиссер.

Когда начнется производство новой картины - неизвестно. Сначала Спилберг завершит работу над двумя картинами: пятым фильмом "Индианы Джонс" и лентой "West Side Story".

Напомним, что серия комиксов о Черном ястребе появилась в 1941 году. Через 15 лет компания DC приобрела права у Quality Comics на создание таких же комиксов с подобными героями.

Фото: Pixabay.com