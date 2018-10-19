Стивен Сигал покрасил раму дома из Нижнего Новгорода на ПМЭФ

Актер и кинопродюсер сделал это в рамках фестиваля "Том Сойер Фест".

Днем 6 июня в одном из павильонов Петербургского международного экономического форума заметили американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала. В рамках фестиваля "Том Сойер Фест" мировая звезда покрасила раму настоящего дома из Нижнего Новгорода. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На записи видно, как Сигала подводят к раме и дают в руки кисть с белой краской. Актер делает пару мазков и закрашивает небольшую выемку. Далее он берет в руки черный маркер и ставит свой автограф на стекле.

Отметим, что фестиваль "Том Сойер Фест" направлен на восстановление исторической среды городов России. С помощью волонтеров на спонсорские деньги приводятся в порядок деревянные домики.

Ранее мы писали, что Стивен Сигал прибыл на Московский вокзал на "Сапсане".

Видео: Piter.TV