На "Сапсане" на Московский вокзал прибыл Стивен Сигал

На платформе его заметили очевидцы.

Американский актёр Стивен Сигал прибыл в Петербург 4 июня на "Сапсане". Его заметили очевидцы на Московском вокзале, сообщает "Фонтанка".

На платформе вокзала актера заметили примерно около часа дня. Он выходил из прибывшего поезда "Сапсан"

Актер Стивен Сигал является гражданином России с 2016 года. В 2018 он стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В этом году Стивен Сигал принял участие в параде Победы в Москве.

Фото: ВК​​​​​​​/ Мой Богородск | Ногинск