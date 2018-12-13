Стивен Сигал принял участие в параде Победы в Москве

Знаменитость прибыл в столицу вместе со своей женой.

Известный голливудский актер Стивен Сигал специально посетил Москву сегодня, 9 мая, чтобы собственными глазами увидеть Парад Победы на Красной площади, а также принять в нем участие.

Знаменитость прибыл в столицу вместе со своей женой. Как заявил актер, участие в Параде Победы он принимает далеко не в первый раз. По его словам, он очень любит Россию и безумно уважает ветеранов Великой Отечественной.

Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев. сказал актер в интервью телеканалу "Звезда"

Фото: livestory.com