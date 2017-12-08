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Стивен Сигал оформил свое ИП в Подмосковье
Сегодня, 10:47
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nastya960
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Стивен Сигал оформил свое ИП в Подмосковье

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Актёр готов рассмотреть предложения выступать на частных корпоративах.

В августе 2018 года налоговая инспекция в подмосковной Электростали зарегистрировала голливудского актера Стивена Сигала в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно документации, ИП будет приносить доходы, связанные со спортивной деятельностью Сигала и зарабатывать на звукозаписи и издании музыкальных композиций.

Музыкой он начал заниматься даже раньше, чем боевыми искусствами. Музыка у него в крови. Это его любимое хобби. Он уже записал два блюзовых альбома, и есть планы по записи третьего. \

Анар Рейбанд, преставитель актера в разговоре с LIFE

Также актер готов петь или быть ведущим на частных корпоративах. Цена будет зависеть от места, времени и затраченных усилий. 

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году.

Фото: Мой Богородск | Ногинск/ВК

 

 

 

Теги: блюз , боевые искусства , предприниматель , стивен сигал , хобби
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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