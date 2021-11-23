Любой желающий сможет прочесть стихи Блока у памятника поэту на Декабристов

Мероприятие начнётся 16:30. В начале для собравшихся прозвучит музыкально-литературная композиция из стихов Блока.

В понедельник, 7 августа, в Петербурге скончался поэт Александр Блок. В память творца пройдёт памятное мероприятие "Он весь дитя добра и света", в ходе которого можно будет прочесть стихи Блока у дома №55 по улице Декабристов. По указанному адресу также находится памятник поэту. Об этом сообщили организаторы акции.

Мероприятие начнётся 16:30. В начале для собравшихся прозвучит музыкально-литературная композиция из стихов Блока. Одновременно с этим запустят "открытый микрофон" для всех желающих.

За организацию мероприятия отвечает Музей-квартира Александра Блока, расположенная в доме № 57 по улице Декабристов. Там прошло 9 лет жизни творца: сначала он снимал квартиру на четвёртом, а позже на втором этаже до своей кончины в 1921 году.

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Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга