В Музее Анны Ахматовой представят новую книгу об африканских экспедициях Николая Гумилёва

19 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная издательским и выставочным проектам, связанных с именем известного русского поэта, путешественника и африканиста Николая Гумилёва. На ней Ефим Резван - арабист, исламовед и заместитель директора Кунсткамеры анонсировал презентацию своей книги "Абиссинский калам. Материалы экспедиции Николая Гумилева по исламу и исламской книжности Восточной Африки", которая пройдет 27 июля в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Название для книги было выбрано не случайно. Абиссиния - это второе, неофциальное названии Эфиопии. А "калам" - это заточенная тростниковая палочка для письма, один из символов исламской культуры. При чем эфиопские каламы сочетают в себе элементы Востока и Запада исламского мира, а потому они сами по себе удивительны и уникальны, а главное, представляют специфику местной культуры.

Основой для исследования послужили малоизвестные широкой публике рукописи и предметы, привезенные Н. Гумилевым в 1913 году, хранящиеся в Кунсткамере, Институте восточных рукописей РАН и в Фонтанном доме. Также, важной частью книги является и собственный полевой опыт автора. Ефим Резван посетил Восточную Африку несколько раз в 2008-2010 годах по научным программам Кунсткамеры.

Сам же Гумилёв был в Африке 5 раз. Первые 4 поездки он провёл в качестве путешественника. Тогда поэт получил необходимую ему подготовку, и в его жизни появилась страсть к "Черному небу". А в 1913 году Н. Гумилёв отправился в Африку уже как руководитель экспедиции.

"Я попытался показать в этой книге, что поэзия Гумилёва - это его полевой дневник. И понять его Африканскую поэзию без этнографического комментария фактически невозможно", - рассказал Ефим Резан на пресс-конференции.

Стоит отметить, что образы Африки прослеживаются как в самых ранних, так и в позднейших текстах Гумилёва. Но сначала это литературное воплощение мечты о встрече с загадочным континентом, например, в стихотворении "Жираф". А после нескольких поездок в Абиссинию, в его поэтических текстах Африка уже становится не книжной, отображаются ее пейзажно-архитектурные реалии и жизненные проблемы.

"Можно сказать, что стихотворение "Абиссиния" из сборника "Шатер" Гумилёва - это цель, к которой он шел всю свою жизнь"

Так случилось, что Гумилёв путешествовал по мусульманским районам Эфиопии. Каждому из них автор книги уделяет отдельное внимание, и в целом исследование можно поделить на несколько частей соответственно каждому району.

Первое принципиальное важное место - это Шейх-Хусейн. Это ключевое место для мусульманского паломничества для всей северо-восточной Африки. Ежегодно туда съезжаются около 120 тысяч паломников, а в отдельные годы их количество доходит до полумиллиона.

Следующее место, описанное в исследовании - это Харар. Для мусульман это четвертое по значимости место, после Мекки, Медины и Иерусалима. По словам Ефима Резвана, это город 12-13 века: ни его внешний облик, ни образ жизни его жителей до сих пор не претерпел никаких радикальных изменений. Помимо этого, Харар - один из важнейших центров исламской письменной культуры в Африке. Именно здесь Гумилёв собрал большую часть привезенных им коллекций.

"Здесь сошлись и собственные интересы поэта, и специфика Харара как регионального центра исламской книжности. Он привез оттуда фантастическую коллекцию, связанную с рукописным наследием этого города. Среди этих предметов есть, например, рукописи, переплеты и штампы из кожи гиппопотама"

Ещё один африканский район, упомянутый в книге - это Каффа. Экспедиция туда - это самое таинственное путешествие Гумилева, с массой трудностей и приключений. И в своей книге Ефим Резван попытался раскрыть все его подробности.

Также, стоит отметить, что одной из особенностей книги является ее мультимедийность. По QR-коду можно посмотреть видео- и фото-материалы с экспедиций Гумилева и предметов, которые он привез.

Книга выпущена тиражом в 300 экземпляров. Но её также можно найти в открытом доступе на сайте серии "Мой мир ислама", вместе со всеми дополнительными материалами.

Автор: Жасмин Гюлдан



