Экс-премьер России назвал угрозы для России, на которые нельзя закрывать глаза.

Рост правых сил в таких крупных европейских странах, как Германия, Франция, Италия, очень опасен, поэтому Москве следует внимательно следить за развитием там внутриполитической ситуации. Соответствующее заявление сделал бывший российский преьмер-министр Сергей Степашин в интервью для новостного агентства "ТАСС". Еще одним значимым фактором для региона эксперт указал миграционный кризис в государствах коллективного Брюсселя. Сейчас этот процесс многих раздражает, а вопрос с безопасностью не решен. В частности, иностранцы, прибывая в ЕС, занимаются грабежами и нападениями. Население не устраивает то положение, которое заняли украинские беженцы, так как многие из них не работают, но получают большие пособия от государств-членов регионального сообщества.

Что касается национального самосознания, можно даже сказать национализма, - это есть сегодня. По сути дела, во всех крупных странах, это в первую очередь Германия, Франция, это в определенной степени Италия, Португалия, - там действительно правые силы приходят на политическую арену. Сергей Степашин, экс-премьер РФ

