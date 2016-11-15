Степаненко собирается отсудить у Петросяна оккультные книги начала прошлого века

Всего супруга хочет забрать пять старинных изданий.

Бракоразводный процесс Елены Степаненко и Евгения Петросяна продолжается. В список вещей, которые супруга хочет отсудить у бывшего мужа, попали пять старинных книг. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова адвоката Сергея Жорина.

Степаненко хочет забрать у Петросяна такие издания, как "Евангелие в разъяснении спиритизма", "Оккультизм и сексуальность", "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение", "История суеверий и волшебства" и "Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул". Эти книги были изданы в начале прошлого века.

Ранее мы писали о том, что Степаненко хочет получить 80 % совместно нажитого с Петросяном имущества.

Фото: ВКонтакте / Евгений Ваганович Петросян