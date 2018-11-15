Аршавин хочет отсудить у жены миллион евро

Футболист подал в суд на расторжение брака и заявил о денежных претензиях к супруге.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет в суде интересы Алисы Аршавиной (Казьминой), рассказал о денежных претензиях бывшего нападающего "Зенита" Андрея Аршавина. Его слова передает "Р-Спорт".

По словам юриста, 37-летний спортсмен обратился в мировой суд с целью расторгнуть брак с супругой. При этом заявил о намерении отсудить у бывшей возлюбленной миллион евро.

В свою очередь Алиса Аршавина заявила, что муж ей угрожает. Женщина обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

О распаде пары стало известно в ноябре 2017 года. Андрей и Алиса узаконили свои отношения в 2016 году. У них родилась дочь. По словам самого футболиста, в последнее время он изменял своей супруге.

Напомним, до этого Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Их отношения длились 9 лет. У пары родились трое детей.

Ранее мы писали, что пьяный Аршавин провел ночь в элитном стрип-клубе Петербурга.

Фото: Instagram / arshavina_alisa