Мать Аршавина подала иск против бывшей жены сына

Иск оставили без движения до 1 апреля из-за нарушения требований Гражданского процессуального кодекса.

В четверг, 11 марта, Приморский районный суд зарегистрировал иск матери футболиста Андрея Аршавины Татьяны Ивановной Аршавиной к бывшей жене сына Алисе о взыскании почти двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе судов.

Отмечается, что Алиса Аршавина живет в квартире бывшей свекрови, не имея на то прав, и не исполняет судебное решение о выселении. Хозяйка квартиры не может продать недвижимость и получить с нее какой-либо доход.

Женщина решила взыскать сумму неосновательного обогащения за период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года в размере 1 млн 920 тыс. рублей, а также проценты. Помимо этого бывшая жена Аршавина заплатит госпошлину.

Отмечается, что около полугода назад у Алисы Аршавиной начались серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего ей пришлось лечь на операцию.

Ранее мы писали, что петербуржцам разрешили присутствовать на судебных заседаниях с 15 марта.

Фото: Piter.TV