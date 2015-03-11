Петербуржцам разрешили присутствовать на судебных заседаниях с 15 марта

Использование масок и перчаток — обязательное условие.

В Петербурге снимают часть ограничительных мер. С 15 марта судебные заседания смогут посещать граждане, которые не являются участниками судебных процессов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, возобновляется личный прием граждан сотрудниками аппарата суда, в том числе для подачи и выдачи документов. В зданиях суда обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При признаках респираторного заболевания вас не пустят.

Районные суды определяют режим работы самостоятельно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в библиотеке не стали обслуживать петербуржца из-за отсутствия маски. Мужчина подал в суд.

Фото: Piter.TV