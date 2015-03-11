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Петербуржцам разрешили присутствовать на судебных заседаниях с 15 марта
Сегодня, 17:44
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nadezhda_sib

Петербуржцам разрешили присутствовать на судебных заседаниях с 15 марта

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Использование масок и перчаток — обязательное условие.

В Петербурге снимают часть ограничительных мер. С 15 марта судебные заседания смогут посещать граждане, которые не являются участниками судебных процессов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, возобновляется личный прием граждан сотрудниками аппарата суда, в том числе для подачи и выдачи документов. В зданиях суда обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При признаках респираторного заболевания вас не пустят. 

Районные суды определяют режим работы самостоятельно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в библиотеке не стали обслуживать петербуржца из-за отсутствия маски. Мужчина подал в суд. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничительные меры, суд, участники суда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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