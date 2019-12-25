В библиотеке не стали обслуживать петербуржца из-за отсутствия маски. Мужчина подал в суд

Мужчине предложили маску и перчатки, но он отказался.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по иску Андрея Соколова к детской библиотеке №4 на Большой Пороховской. Об этом 11 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец требовал взыскать с библиотеки 500 тыс. рублей за то, что в октябре 2020-го года он трижды не смог воспользоваться ее услугами. Мужчина хотел распечатать документы, но, так как на нем не было маски и перчаток, ему отказали в обслуживании. Соколов считает отказ незаконным, так же как и требование использовать средства индивидуальной защиты.

Ответчик подтвердил, что мужчина приходил в библиотеку без маски и перчаток. От предложенных СИЗ отказался.

Суд отказал в удовлетворении требований, так как обстоятельства причинения физических и нравственных страданий истцу не были установлены.

Ранее появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в торговом центре.

Фото: Piter.TV