Матери Аршавина удалось отсудить у бывшей невестки Алисы миллионы за проживание в ее доме

Недвижимость была подарена матери Андреем Аршавиным.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования иска матери футболиста и тренера Андрея Аршавина — Татьяны Аршавиной. Она пыталась выгнать бывшую невестку Алису из своего дома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 июня.

Предыдущее решение суда оказалось не в пользу Татьяны. Его принял Красносельский районный суд. Тогда суд отказал истцу, после чего женщина подала апелляцию.

По словам Татьяна Аршавиной, Алиса длительное время проживает в ее квартире на безвозмездной основе. Никаких правовых оснований у нее на это нет. Владельца недвижимости не может продать жилье, а также получать доход от ее использования. Договориться вне суда у сторон не получилось. По решению суда девушка должна была выехать из четырехэтажного особняка, который спортсмен подарил матери до брака.

Истец требовала от ответчицы взыскать 1,9 млн рублей за неосновательное обогащение, проценты, а также госпошлину.

Ранее экс-жена Аршавина рассказывала, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Фото: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / Алиса Аршавина