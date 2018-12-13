В России могут усложнить процедуру развода

В 2018 году специалисты зарегистрировали 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов.

В России могут усложнить процедуру расторжения брака. С этой инициативой выступил депутат ЗакСобрания Ленобласти Владимир Петров. Он намерен обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По мнению Петрова, сейчас в России наблюдается эпидемия разводов. В 2018 году специалисты зарегистрировали 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. Депутат уверен, что одна из причин распада семей - это достаточно простая процедура расторжения официального брака.

Зачастую бывает и так, что супруги разбегаются в пылу ссоры, когда развода можно избежать путем консультаций у семейного психолога или психотерапевта. Владимир Петров, депутат.

Петров также предложил отказаться от заочного развода и увеличить до 2 - 3 месяцев время, которое дается паре, чтобы еще раз обдумать серьезный шаг. Если у супругов есть совместные дети, то время для принятия решения может растянуться на полгода. Они должны будут дважды подтверждать свое намерение развестись, а также посещать психолога.

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Видео: Piter.TV