Стендап-комики извинились за шутки об осетинских пирогах. Девушке пришлось извиняться дважды

Выступление 2020 года приобрело вирусный и скандальный характер только в этом году.

Размещенное в интернете видео стендап-комиков стало поводом для скандала, на этот раз в Осетии. Комик Ариана Лолаева во второй раз публично извинилась за шутку про осетинский пирог, которую произнес её коллега Александр Ни на выступлении баттлов "прожарки" в 2020 году. Видео опубликовано в инстаграме девушки.

Видео с Roast Battle в рамках фестиваля "Панчлайн" получило широкое распространение в осетинской национальной среде. Комик Александр Ни в адрес Лолаевой решил высказаться сравнением ее зоны "между ног" с осетинским пирогом. Для многих местных жителей пироги символизируют бога, солнце и землю, что стало оскорбительным.

В начале октября и Лолаева, и Ни извинились в своих инстаграм-аккаунтах. Девушка взяла вину на себя, поскольку не предупредила коллегу об оскорбительности темы. Однако потом она выложила еще одно видео, где извинилась во второй раз.

Лолаева не смогла сдержать слез. Она рассказала, что с ней "серьезно поговорили", после чего она "осознала весь масштаб трагедии и уровень колоссального урона", который был нанесен зрителям. Девушка отметила, что лишилась работы, от нее "отвернулись многие люди", но не хочет быть "врагом своего народа".

Популярный стендап-комик Дмитрий Романов в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" рассказал, какой гонорар получает за участие в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. По его словам, "это очень небольшие деньги".

Видео: Instagram/arianalolaeva, Youtube/Suetolog_05