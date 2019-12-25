Стена дома на Двинской отходит из-за опасного соседства со стройкой

Жильцы отказываются возвращаться в свои квартиры.

В четверг, 11 февраля, на Двинской улице начал разрушаться пятиэтажный дом №8: местные жители заметили, что отошла стена. К месту прибыли представители ЖКХ, спасатели, депутаты муниципального собрания и представители застройщика.

Трещины на доме были замечены и раньше, тогда специалисты установили маяки, но со временем трещины увеличились, а маяки провалились. Предполагается, что дом начал разрушаться из-за опасного соседства со стройкой.

О том, что по дому на Двинской пошли трещины, мы писали в конце января. Специалисты доложили о результатах проверки в администрацию района и жилищный комитет.

Фото: Piter.TV