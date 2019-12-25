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Стена дома на Двинской отходит из-за опасного соседства со стройкой
Сегодня, 18:57
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smirenny

Стена дома на Двинской отходит из-за опасного соседства со стройкой

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Жильцы отказываются возвращаться в свои квартиры.

В четверг, 11 февраля, на Двинской улице начал разрушаться пятиэтажный дом №8: местные жители заметили, что отошла стена. К месту прибыли представители ЖКХ, спасатели, депутаты муниципального собрания и представители застройщика.

Трещины на доме были замечены и раньше, тогда специалисты установили маяки, но со временем трещины увеличились, а маяки провалились. Предполагается, что дом начал разрушаться из-за опасного соседства со стройкой. 

О том, что по дому на Двинской пошли трещины, мы писали в конце января. Специалисты доложили о результатах проверки в администрацию района и жилищный комитет. 

Фото: Piter.TV

Теги: разрушение дома, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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