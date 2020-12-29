На стенах в доме на Двинской улице пошли трещины

Предполагается, что трещины пошли из-за строящегося в 50 метрах здания.

В среду, 20 января, в пятиэтажном доме №8 на Двинской улице жители заметили трещины, сообщил источник в правоохранительных органах.

К месту прибыли спасатели. Установлено, что в 14 января доме были установлены маяки на расширения трещин, после чего их порвало, и образовались полости. Отмечается, что в 50 метрах строится новое здание. Специалисты доложили о результатах проверки в администрацию района и жилищный комитет.

Частично жильцы покинули здание. Оказалось, что маяки показывали отклонение от 1 до 5 миллиметров. В четвертом подъезде этого же дома спасатели перекрыли трубу с газом.

Ранее мы писали, что более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков.

Фото: Piter.TV