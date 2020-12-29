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На стенах в доме на Двинской улице пошли трещины
Сегодня, 22:34
98
smirenny

На стенах в доме на Двинской улице пошли трещины

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Предполагается, что трещины пошли из-за строящегося в 50 метрах здания.

В среду, 20 января, в пятиэтажном доме №8 на Двинской улице жители заметили трещины, сообщил источник в правоохранительных органах. 

К месту прибыли спасатели. Установлено, что в 14 января доме были установлены маяки на расширения трещин, после чего их порвало, и образовались полости. Отмечается, что в 50 метрах строится новое здание. Специалисты доложили о результатах проверки в администрацию района и жилищный комитет. 

Частично жильцы покинули здание. Оказалось, что маяки показывали отклонение от 1 до 5 миллиметров. В четвертом подъезде этого же дома спасатели перекрыли трубу с газом. 

Ранее мы писали, что более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков.

Фото: Piter.TV

Теги: стройка, трещины на доме
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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averdonin
Сегодня 23:21

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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