На стенах в доме на Двинской улице пошли трещины

В среду, 20 января, в пятиэтажном доме №8 на Двинской улице жители заметили трещины, сообщил источник в правоохранительных органах.
К месту прибыли спасатели. Установлено, что в 14 января доме были установлены маяки на расширения трещин, после чего их порвало, и образовались полости. Отмечается, что в 50 метрах строится новое здание. Специалисты доложили о результатах проверки в администрацию района и жилищный комитет.
Частично жильцы покинули здание. Оказалось, что маяки показывали отклонение от 1 до 5 миллиметров. В четвертом подъезде этого же дома спасатели перекрыли трубу с газом.
Ранее мы писали, что более тысячи учеников эвакуировали в другую школу из-за пожара в здании на Латышских стрелков.
Фото: Piter.TV
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