Стелу памяти животных, погибших в блокаду, откроют в Петербурге

Существует множество примеров геройских подвигов братьев наших меньших, о них стоит помнить.

Стелу памяти животных, погибших в блокаду, откроют 8 сентября на официальном городском кладбище для животных, расположенном на улице Электропультовцев. Событие приурочено к 80-летию с начала блокады Ленинграда.

Организаторы рассказали Piter.tv, что многие питомцы в суровые блокадные дни разделили судьбу своих владельцев. Из Ярославля и из Сибири в Ленинград были доставлены кошки для борьбы с крысами. Служебные собаки из 34-го отдельного саперного батальона принимали участие в разминировании блокадного кольца, всего разминировано было более 250 тысяч мин. Не всем животным удалось выжить.

Пес Дик вошел в историю нашего города, предотвратив уничтожение дворца в Павловске – он обнаружил большую фугасную бомбу, которая чудом не разорвалась в числе взрывных устройств, оставленных немецкими войсками при отступлении.

Ранее Piter.tv давал подробную инструкцию на тему официального захоронения домашних животных в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Городское кладбище животных Санкт-Петербург