Узбекские покрывала от "живанши" задержали на таможне в Петербурге

Разрешение на печать узнаваемого модного логотипа фабрика не получала.

На Южном таможенном посту Петербурга задержали 8000 стеганых покрывал из Узбекистана. Как рассказали в пресс-службе СЗТУ, часть товара безосновательно была украшена изображениями, схожими с товарным знаком "GIVENCHY".

Представителю правообладателя знака направили соответствующий запрос, сторона подтвердила, что не давала разрешения использовать свой фирменный логотип. 102 покрывала от "живанши" признали контрафактом. В отношении юрлица, осуществившего поставку покрывал, возбудили административное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Ущерб владельцу знака составил порядка 4 миллионов рублей. У нерадивого поставщика могут конфисковать покрывала с логотипом и отправить на уничтожение.

Ранее семейную пару и их приятеля уличили в контрабанде финской бытовой и цифровой техники.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ