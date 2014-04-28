Ставки по кредитам застройщиков в России утроились с 2021 года

Ирек Файзуллин рассказал об отрицательных факторах для финансовой устойчивости в России.

Средние ставки на обслуживание кредитов отечественных застройщиков в рамках проектного финансирования со стороны государства увеличились в три с половиной раза с 2021 года. Соответствующее заявление законодателям сделал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ирек Файзуллин, выступая на заседании Совета законодателей России при Федеральном собрании.

