Смольный не стал повышать ставки для арендаторов городской земли на 2023 год

В правительстве города уверены, что ситуация на рынке не позволяет увеличивать тариф.

Власти Северной столицы решили не поднимать ставки на аренду земельных участков принадлежащих городу, так как в текущей экономической ситуации это может привести к социальной напряжённости. Постановление о неизменности ставок размещено на сайте Смольного.

Документ направлен на антикоррупционную экспертизу, которая завершится 14 декабря. В правительстве Петербурга уверены, что в условиях внешнего санкционного давления на рынке уже можно констатировать снижение деловой активности, многие предприниматели вынуждены закрыть сво1й бизнес. Таким образом, увеличивать арендную плату было бы нецелесообразно.

Сейчас коэффициент динамики рынка недвижимости находится на уровне 1,24.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург направит 5 млрд рублей на лаборатории для школ.

Фото: Piter.TV