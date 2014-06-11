Петербург направит 5 млрд рублей на лаборатории для школ

Образовательные учреждения города могут подать заявку на соответствующий грант.

Правительство Северной столицы выделить 5 млрд рублей на модернизацию школьного оборудования для занятий наукой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Чтобы получить высокотехнологичные лаборатории, общеобразовательные учреждения города могут подать заявку на грант. При этом у школы должен быто партнёр – это может быть вуз, предприятие, колледж, или научная лаборатория. Сотрудники и работники организаций будут задействованы в учетном процессе.

Поскольку в Петербурге наблюдается дефицит кадров среди промышленников, необходимо начать подготовку квалифицированных представителей этой сферы уже со школьной скамьи, добавили в Смольном.

Ранее мы сообщили о том, что за строительство школы c двумя бассейнами на улице Добровольцев готовы заплатить 1,4 млрд рублей.

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