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Петербург направит 5 млрд рублей на лаборатории для школ
Сегодня, 9:58
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Петербург направит 5 млрд рублей на лаборатории для школ

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Образовательные учреждения города могут подать заявку на соответствующий грант.

Правительство Северной столицы выделить 5 млрд рублей на модернизацию школьного оборудования для занятий наукой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Чтобы получить высокотехнологичные лаборатории, общеобразовательные учреждения города могут подать заявку на грант. При этом у школы должен быто партнёр – это может быть вуз, предприятие, колледж, или научная лаборатория. Сотрудники и работники организаций будут задействованы в учетном процессе.

Поскольку в Петербурге наблюдается дефицит кадров среди промышленников, необходимо начать подготовку квалифицированных представителей этой сферы уже со школьной скамьи, добавили в Смольном.

Ранее мы сообщили о том, что за строительство школы c двумя бассейнами на улице Добровольцев готовы заплатить 1,4 млрд рублей.

Фото: Pxhere

Теги: лаборатории, санкт-петербург, смольный, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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