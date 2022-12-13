В Ленобласти проживают представители почти 150 национальностей

Ленобласть не потеряла статус многонациональной территории. Согласно результатам Всероссийской переписи населения, проведённой в 2021 году, на территории региона живут представители 145 национальностей. В том числе, 1 117 человек относятся к представителям малочисленных народов.
В общей сложности в Ленобласти насчитали более 2 млн жителей, что примерно на 284 тыс. больше показателей 2010 года.
Напомним, что первый этап Всероссийской переписи населения продлился с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Ранее мы сообщили о том, что губернатор Ленобласти Дрозденко 6 марта проведёт прямую линию.
Фото: Pxhere
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