В Ленобласти проживают представители почти 150 национальностей

В том числе в регионе насчитали более 1 тыс. представителей малочисленных народов.

Ленобласть не потеряла статус многонациональной территории. Согласно результатам Всероссийской переписи населения, проведённой в 2021 году, на территории региона живут представители 145 национальностей. В том числе, 1 117 человек относятся к представителям малочисленных народов.

В общей сложности в Ленобласти насчитали более 2 млн жителей, что примерно на 284 тыс. больше показателей 2010 года.

Напомним, что первый этап Всероссийской переписи населения продлился с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Ленобласти Дрозденко 6 марта проведёт прямую линию.

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