Губернатор Ленобласти Дрозденко 6 марта проведет прямую линию

К разговору по видеоконференцсвязи присоединятся главы районных администраций.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 6 марта ответит на вопросы жителей региона. Прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

Все желающие могут задать вопросы главе Ленобласти по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Напомним, прямая линия в Ленобласти проводится раз в месяц. По распоряжению Дрозденко на вопросы жителей области по телефону отвечают и заместители, отвечающие за различные направления социально-экономического развития региона.

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Фото: Правительство Ленобласти