За год объём инвестиций в Ленобласти вырос на 11,6%

Показатель превысил 545 млрд рублей.

Объём инвестиций в Ленобласти за 2022 год увеличился на 11,6%, достигнув 545 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, вызванные внешнеполитическими событиями проблемы с логистикой не повлияли на инвестирование бизнеса в регион. Таким образом, инвестиции в уже запущенные проекты продолжились без проблем

Кроме того, чуть менее 50% инвестиций (47,1%) вложили в обрабатывающие производства, а на транспортировку и хранение предусмотрели ещё 22,3%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится выйти на рынки Индонезии и Ирана.

Фото: Правительство Ленобласти