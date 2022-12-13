Ленобласть готовится выйти на рынки Индонезии и Ирана

47-ой регион готов выставлять на экспорт товары древообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также кровельные материалы.

В 2023 году Ленинградская область намерена выходить на рынки на рынки Индии, Ирана и Индонезии в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АНО "Центр промышленности Ленинградской области" Веру Штокайло.

Аналитики рассматривали начало сотрудничества 47-ого региона с Индией ещё с прошлого года. Кроме перечисленных стран, Ленобласть изучает рынки Саудовской Аравии, Ирана и ЮАР.

Основной экспортный потенциал Ленобласти составляют древообрабатывающая, химическая, пищевая промышленность и кровельные материалы. Больше всего в новых заказчиках заинтересован региональный лесопромышленный комплекс, так как он пострадал из-за ориентированности на европейский рынок.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вовлекла в оборот 1,4 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

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