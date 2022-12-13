Ленобласть вовлекла в оборот 1,4 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель

При этом площадь гидромелиорирования в регионе возросла почти вдвое.

За 2022 год в 47-ом регионе получилось вовлечь в оборот 1,4 тыс. га неиспользуемых земель, а также увеличить площадь гидромелиорирования в 1,8 раз. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, ссылаясь на статистику комитета по АПК.

Также удалось на 46% увеличить объёмы финансирования мелиорирования. Всего процедуру произвели 32 сельхозпредприятия. По словам главы комитета по АПК Ленинградской области Олега Малащенко, на данный момент ведомство выполняет поручение президента страны Владимира Путина, согласно которому необходимо достигнуть минимум 3% среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса.

Добавим, что в 2023 году регион намерен вовлечь в сельскохозяйственный оборот около 3 тыс. га: во многом эти планы будут реализованы за счет культуртехнических мелиоративных работ. Реконструкцию мелиоративных систем проведут на территориях общей площадью 2,5 тыс. га.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти почти на 60% возросло число вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей.

Фото: Правительство Ленобласти