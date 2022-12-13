Более 5 млн петербуржцев поставили прививки от различных заболеваний за прошлый год

План иммунизации населения был выполнен на 104%.

В 2022 году жители Северной столицы поставили 5,2 млн прививок от 13-ти заболеваний. Об этом информирует аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

Таким образом, план иммунизации населения за прошлый год удалось выполнить на 104%. В течение 12-ти месяцев в Петербурге не было зафиксировано ни одного случая дифтерии и краснухи, а корь подтвердилась только у одного человека.

Кроме того, за 12 месяцев от коронавируса вакцинировали почти 422 тыс. человек, из них 7670 детей. Вакцинацию от гриппа прошли 3,3 млн горожан.

Ранее врач рассказал, кому противопоказаны пластические операции.

Фото: Piter.TV