Врач рассказал, кому противопоказаны пластические операции

Среди противопоказаний встречаются тяжелые хронические заболевания в стадии обострения.

Пластический хирург Артур Христенко рассказал, кому противопоказаны пластические операции. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Среди противопоказаний встречаются тяжелые хронические заболевания в стадии обострения. Не стоит делать пластические операции при наличии соматических заболеваний из-за риска для здоровья человека.

По словам Христенко, медики всегда ориентируются на безопасность операции, поэтому людям в пожилом возрасте подбираются процедуры, которые можно провести без наркоза, а под местной анестезией, например, блефаропластика. При этом каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

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Фото: Piter.tv

