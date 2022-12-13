  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач рассказал, кому противопоказаны пластические операции
Сегодня, 18:58
136
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Врач рассказал, кому противопоказаны пластические операции

0 0

Среди противопоказаний встречаются тяжелые хронические заболевания в стадии обострения.

Пластический хирург Артур Христенко рассказал, кому противопоказаны пластические операции. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

Среди противопоказаний встречаются тяжелые хронические заболевания в стадии обострения. Не стоит делать пластические операции при наличии соматических заболеваний из-за риска для здоровья человека.

По словам Христенко, медики всегда ориентируются на безопасность операции, поэтому людям в пожилом возрасте подбираются процедуры, которые можно провести без наркоза, а под местной анестезией, например, блефаропластика. При этом каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Ранее конкурс на проектирование коричневой линии метро Петербурга отменили

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии