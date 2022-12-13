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Более 400 малышей родилось в Ленобласти с начала 2023 года
Сегодня, 8:18
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Более 400 малышей родилось в Ленобласти с начала 2023 года

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Также в ЗАГСах региона назвали списки самых популярных и самых необычных имён новорождённых.

За первые 2 недели 2023 года в ЗАГСах Ленобласти было зарегистрировано 414 новорожденных, 6 пар из которых оказались двойней. Об этом сообщила  пресс-служба ЗАГС по 47-ому региону. 

В первой половине января самыми необычными именами, которые ленинградцы выбрали для своих детей, стали Евсей, Оливия, Луна и Никандр.

Наиболее популярными в указанный период оказались имена Тимофей и Виктория.  

Ранее стало известно число пропавших в лесах Ленобласти с начала 2023 года.

Фото: Pxhere 

Теги: дети, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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