Более 400 малышей родилось в Ленобласти с начала 2023 года

Также в ЗАГСах региона назвали списки самых популярных и самых необычных имён новорождённых.

За первые 2 недели 2023 года в ЗАГСах Ленобласти было зарегистрировано 414 новорожденных, 6 пар из которых оказались двойней. Об этом сообщила пресс-служба ЗАГС по 47-ому региону.

В первой половине января самыми необычными именами, которые ленинградцы выбрали для своих детей, стали Евсей, Оливия, Луна и Никандр.

Наиболее популярными в указанный период оказались имена Тимофей и Виктория.

Ранее стало известно число пропавших в лесах Ленобласти с начала 2023 года.

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