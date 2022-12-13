Стало известно число пропавших в лесах Ленобласти с начала 2023 года

За 2022 год спасателям в 47-ом регионе поступило 43 заявки.

За первые 16 дней 2023 года спасательным отрядам Ленинградской области поступили 3 заявки о пропаже людей в лесу. Об этом "Невским Новостям" рассказала руководитель направления спасательных работ в природной среде поисково-спасательного отряда "Экстремум" Анна Голованова.

Поиски одного из пропавших закончились трагично: в разгар морозной погоды из леса не вернулся 46-летний мужчина, его нашли мёртвым. Ещё одна заявка поступила 1 января. Как выяснилось, в Линдуловской роще потерялись 2 девушки. У пропавших были заряжены телефоны, поэтому они без труда смогли связаться со спасательной группой и были найдены. Наконец, в последнем случае работа так и не была закончена, так как заявитель не сумел предоставить нужную информацию, после чего перестал выходить на связь.

Также Голованова сообщила, что за прошедший 2022 год региональные спасатели обработали 43 заявки о пропаже людей, то есть, всего на 1 меньше, чем в 2021-ом.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 17 января будет до +2 градусов и мокрый снег.

Фото: Piter.TV