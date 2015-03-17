Стасишин: зарплаты в сфере строительства привлекательнее, чем в торговле

В Минстрое России указали на необходимость привлечения рабочей силы в отрасль.

Заработные платы в сфере строительства в России сейчас привлекательнее и кратно выше, чем в торговле. Соответствующее заявление сделал заместитель министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Никита Стасишин, выступая на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Эксперт указал, что в настоящее время профильная отрасль ждет новые профессиональные кадры.

Мы сегодня обсуждали на сессии с коллегами из Минпромторга, что сейчас будет меньше кассиров, потому что все переходит на цифровое взаимодействие. И я сказал - пожалуйста, всех ждем на стройке, мы вас переучим, и зарплаты у вас будут больше и соцпакет не хуже. Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ

Минстрой хочет ввести квалификацию качества и сроков строительства в госзакупках.

Фото и видео: ВЭФ 2025