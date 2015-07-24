Минстрой хочет ввести квалификацию качества и сроков строительства в госзакупках

Никита Стасишин рассказал о важности проработки вопроса н законодательном уровне.

Российское министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) хочет ввести квалификацию качества и сроков строительства в государственных закупках. Соответствующее заявление сделал заместитель профильного ведомства Никита Стасишин, выступая на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновник рассказал о федеральном законе, который устанавливает правила, как учреждения федерального, регионального и муниципального уровня закупают на бюджетные средства товары, услуги, работы. С обращением по принятию нововведения кабинет министров планирует обратиться к законодателям.

Наверное, нужно поправить 44 федеральный закон и все-таки ввести квалификацию качества и сроков строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену. И здесь мы пойдем к законодателям. Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ

Минстрой и ДОМ.РФ готовят цифровую платформу для стройки.

Фото и видео: ВЭФ 2025