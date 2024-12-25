Минстрой и ДОМ.РФ готовят цифровую платформу для стройки

Ожидается, что платформа станет основным элементом цифровой трансформации строительной отрасли в ближайшие годы.

В Минстрое России обсудили, как идёт подготовка к внедрению искусственного интеллекта в строительной сфере. Ключевая цель — запустить в 2026 году отраслевую платформу данных, которая объединит цифровые инструменты и решения в единую систему. Это позволит ускорить и упростить многие процессы — от планирования до контроля качества строительства.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", сейчас уже создан реестр российских ИИ-разработок для стройки, определена цифровая архитектура будущей платформы и разработан план поэтапного внедрения.

Проект реализуется совместно с институтом развития ДОМ.РФ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ожидается, что платформа станет основным элементом цифровой трансформации строительной отрасли в ближайшие годы.

Фото: Telegram / Минстрой России