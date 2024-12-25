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Минстрой и ДОМ.РФ готовят цифровую платформу для стройки
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Минстрой и ДОМ.РФ готовят цифровую платформу для стройки

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Ожидается, что платформа станет основным элементом цифровой трансформации строительной отрасли в ближайшие годы.

В Минстрое России обсудили, как идёт подготовка к внедрению искусственного интеллекта в строительной сфере. Ключевая цель — запустить в 2026 году отраслевую платформу данных, которая объединит цифровые инструменты и решения в единую систему. Это позволит ускорить и упростить многие процессы — от планирования до контроля качества строительства. 

Как рассказал портал "Строительный Петербург", сейчас уже создан реестр российских ИИ-разработок для стройки, определена цифровая архитектура будущей платформы и разработан план поэтапного внедрения.

Проект реализуется совместно с институтом развития ДОМ.РФ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ожидается, что платформа станет основным элементом цифровой трансформации строительной отрасли в ближайшие годы.

Фото: Telegram / Минстрой России

Теги: дом рф, минстрой
Категории: Лента новостей, Новости России,

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