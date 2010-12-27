У Большого Гатчинского дворца установят монумент Александра III

15 ноября будет объявлено начало конкурса на создание проекта монумента.

В Гатчинском музее проведут дополнительный этап конкурса на создание проекта монумента императора Александра III. Принимать заявки на участие начнут 15 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Участвовать в данном конкурсе могут не только петербуржцы, но и мастера со всем России. Новый монумент предполагается установить у Большого Гатчинского дворца, так как это была любимая резиденция императора. Монумент должен быть сделан на основе эскизов Паоло Трубецкого, кторый изобразил Александра III сидящим на троне.

Александр III вошел в историю как царь-Миротворец, так как во время его правления Россия не участвовала ни в одном серьезном военно-политическом конфликте.

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