Великие имена России: в честь кого могут назвать аэропорт Пулково?

Piter.TV расскажет вам об известных личностях, в честь которых могут назвать аэропорт Пулково.

Имена для Пулково

В Петербурге начался завершающий этап конкурса, в ходе которого выберут дополнительное название для аэропорта Пулково. Итоги подведут 5 декабря. А пока известна тройка финалистов. Воздушные ворота Северной столицы могут назвать в честь таких легендарных личностей, как император Петр Первый Великий, писатель и поэт Александр Пушкин и князь Александр Невский. В этом материале Piter.TV расскажет вам подробнее об этих известных людях. Кроме того, мы ответим на вопрос: "Почему власти города отклонили вариант с Сергеем Шнуровым". К слову, лидер группы "Ленинград" стал победителем народного голосования.

Великие имена России

Санкт-Петербург неразрывно связан с именем последнего царя всея Руси и первым Императором Всероссийским Петром I. Именно он основал город на Неве. Произошло это 16 мая 1703 года, когда на отвоеванных у шведов землях, называвшихся Ингерманландией, была заложена крепость (ныне Петропавловская крепость, или Северный Кремль). Ее назвали в честь святого апостола Петра — Санкт-Питер-Бург (Sankt-Piter-Burch). Так же стал называться и новый город, в который в 1712 году перенесли столицу из Москвы. В 1720 году название сменилось на Санкт-Петербург (немецкий вариант Sankt-Petersburg), а в народе город сокращенно называли "Питер-град" (сегодня "Питер").

Личность Петра Великого и его роль в истории России оценивается по-разному. В официальной историографии представителя династии Романовых считают одним из самых выдающихся государственных деятелей, определившим развитие страны в XVIII веке. Однако есть и другое мнение. Такие известные историки, как Николай Карамзин, Василий Ключевский, Павел Милюков и другие, высказывали резко негативные оценки действиям Петра.

Напомним, Петр I родился 30 мая 1672 году во втором браке царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. С юных лет мальчик знал немецкий язык, изучал голландский, английский и французский. С помощью дворцовых мастеров Петр освоил много ремесел (столярное, токарное, оружейное, кузнечное и другие). Будущий император был физически крепким, подвижным, любознательным и способным мальчиком, он обладал хорошей памятью и тяготел к западной культуре.

Петр Великий был дважды женат. Первой его женой стала Евдокия Федоровна Лопухина, второй — Марта Скавронская (императрица Екатерина I). У государя было трое детей: сын от первого брака Алексей и две дочери от второго — Анна и Елизавета. Остальные восемь детей умерли в раннем возрасте.

Петра I не стало в 1725 году. Императора похоронили в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Вторым финалистом конкурса стал русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. Еще при жизни у Александра Сергеевича сложилась репутация величайшего поэта. Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка, одним из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.

Поэт и прозаик происходил от разветвленного нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к "мужу честну" Ратше. Не раз Александр Сергеевич писал о своей родословной в стихах и прозе. В своих произведениях он упоминал прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, который служил Петру I, а потом стал военным инженером и генералом.

Современники по-разному говорили о внешности Пушкина. Знавшие писателя люди сходились во мнении, что он был собою дурен, однако "лицо его было выразительно и одушевленно; ростом он был мал".

Руке Пушкина принадлежат десятки произведений. Многие из них мы изучаем в школе. Классикой стали поэмы "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник", "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" и многие другие сочинения.

27 января на Черной речке состоялась дуэль Пушкина и Дантеса. Писатель был смертельно ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. 29 января (10 февраля), в пятницу, в 14:45 Пушкин скончался от перитонита.

Александр Сергеевич Пушкин был женат на Наталье Гончаровой. У них родилось четверо детей, двое из которых (Александр и Наталья) оставили потомство. Родственники поэта живут сейчас в США, Англии, Германии, Бельгии. Около пятидесяти из них проживают в России.

Третьим финалистом конкурса стал Александр Невский. Второй сын переяславского князя Ярослава Всеволодовича и торопецкой княжны Мстиславны родился в мае 1221 года в Переславле-Залесском.

Историки не могут дать единой оценки деятельности Александра Невского. Веками считалось, что князь сыграл огромную роль в истории в тот роковой момент, когда Русь подверглась удару с трех сторон. Его считали родоначальником династии московских правителей и великим покровителем православной церкви. Со временем подобная канонизация Александра Ярославича стала вызывать возражения. Одни говорили, что он предал брата, другие — привел татар на русскую землю, третьи вообще не понимают, за что его прозвали великим полководцем. Как пишет руководитель кафедры отечественной истории МГУ Николай Борисов, 100 % правды мы никогда не узнаем.

Невский был дважды женат — на дочери Брячислава Полоцкого Александре и Вассе. В браке с этими женщинами у него родилось пятеро детей: четыре сына и дочь Евдокия.

Александр Невский скончался 14 ноября 1263 года от болезни. Изначально его похоронили в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского перенесли в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.

Почему Пулково не хотят называть в честь Сергея Шнурова?

Председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский рассказал Piter.TV, почему имя лидера группы "Ленинград" не участвует в конкурсе "Великие имена России". По его словам, Сергей Шнуров не является великим представителем России, по крайней мере, пока. Поэтому в конкурсе музыкант участвовать не может.

Было очень много предложений, даже Николай Цискаридзе сказал, что в Петербурге было столько выдающихся людей, что можно назвать каждый зал в аэропорту чьим-то именем. Кто-то даже предложил имя Шнурова. Это, конечно, было бы курьезно, однако, Сергей Шнуров не является великим именем России, по крайней мере, сейчас. Может в перспективе. Владимир Гронский

Конкурс "Великие имена России"

В первом этапе конкурса "Великие имена России" специалисты опросили более 90 тысяч человек, к финалу их стало около 100 тысяч. К опросам подключились волонтерские молодежные организации, в их числе ВЦИОМ. Одними из самых активных участников конкурса стали петербуржцы. Более 800 жителей города на Неве назвали имена выдающихся личностей России. По словам Гронского, этот конкурс помог вернуть интерес людей к истории нашей страны.

Фото: Piter.TV, Википедия, visit-petersburg.ru, instagram / shnurovs