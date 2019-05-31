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Сегодня, 12:59
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Alena_Zinovieva
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Владимир Путин присвоил имена выдающихся российских деятелей аэропортам

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Сделано это в рамках общенационального конкурса "Великие имена России".

Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся российских деятелей. Сделано это в рамках общенационального конкурса "Великие имена России". Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь аэропорт Шереметьево дополнится именем Александра Пушкина, Домодедово — именем Михаила Ломоносова, а Внуково — Андрея Туполева.

Дополнительные имена получили более 40 аэропортов России. Среди них воздушные ворота в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани,  Сочи и других городах. При этом петербургский аэропорт Пулково остался пока без дополнительного названия.

Ранее мы писали, что из-за ПМЭФ в Пулково перенесут остановку автобусов.

Видео: kremlin.ru

Теги: великие имена россии, владимир путин, пулково
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:12

молодцы держите марку, как всегда *****!

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