Стартовали съемки второй части хоррора "Тихое место"

Продолжение фильма ужасов выйдет в прокат 19 марта 2020 года.

Американский актер и режиссер Джон Красински объявил о начале съемок второй части хоррора "Тихое место". Продолжение фильма ужасов будут снимать на северо-западе штата Нью-Йорк, в окрестностях города Буффало.

В мире произошел апокалипсис. Выжили лишь единицы. За людьми охотятся загадочные хищники, которые хорошо слышат и ничего не видят. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью.

В первой части Красинки был не только режиссером и сценаристом, но и сыграл главную роль. Фильм с бюджетом в 17 млн долларов заработал в мировом прокате почти 341 млн долларов.

Что будет происходить во второй части хоррора, пока неизвестно — раскрыты лишь имена актеров. В "Тихом месте 2" сыграют знакомые по первому фильму Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Хоррор выйдет в прокат 19 марта 2020 года.

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Видео: YouTube / iVideos