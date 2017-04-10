Стартовали продажи новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060 обладает графическим чипом GA106 с 3584 ядрами CUDA в своей основе.

Компания Nvidia 25 февраля официально заявила о старте продаж нового видеоускорителя семейства Ampere — GeForce RTX 3060. Рекомендованная стоимость составляет $329. Но из-за дефицита видеоадаптеров мало кому удастся приобрести его по такой минимальной цене.

GeForce RTX 3060 обладает графическим чипом GA106 с 3584 ядрами CUDA в своей основе, имеет 12 ГБ видеопамяти и 192-битную шину. В играх новинка показывает прирост производительности чуть более 30% относительно RTX 2060.

GeForce RTX 3060 первый видеоускоритель в линейке Ampere, который ограничен в добыче криптовалют на аппаратном уровне.

Видео: NVIDIA GeForce