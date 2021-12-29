Петербурженка выиграла суд у фирмы, которая вовремя не доставила ей видеокарту

Компании придется не только сумму покупки, но также заплатить штраф и неустойку.

Петербурженка смогла получить обратно свои 852 тысяч рублей, которые она потратила на покупку видеокарты, а также компенсацию. Товар не пришел в установленный договором срок. Женщина обратилась в суд.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, решение вынес Ленинский районный суд. 2-го сентября Марина заказала у ООО "Комбо" видеокарту за 852 тысячи рублей. Женщина оплатила покупку, однако товар не пришел в установленный срок. 6 сентября Марина направила ответчику претензию и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Никто не ответил. Пришлось обратиться в суд.

Ответчик не предоставил доказательства, что вернул деньги.

Суд установил, что в случае расторжения договора по инициативе продавца или неисполнение условий договора, продавец обязан возместить покупателю неустойку в размере 0.5% за каждый день просрочки от стоимости договора.

Таким образом, истец смогла вернуть себе сумму покупки. Кроме того, суд взыскал неустойку в размере 136,4 тыс. рублей и штраф в почти 500 тыс. рублей.

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