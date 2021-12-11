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Intel показала загадочные ноутбуки и ПК с видеокартами Arc Alchemist

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Собственные игровые видеокарты компания выпустит уже в следующем году.

Американская технологическая компания Intel показала загадочные ноутбуки и настольные персональные компьютеры с видеокартами Arc Alchemist. Ролик презентован во время торжественной церемонии награждения разработчиков лучших игр года - The Game Awards 2021 в Лос-Анджелесе. В фирме заметили, что собираются изготавливать собственные дискретные графические ускорители. Аппаратура серии Arc Alchemist выйдет в первом квартале 2022 года.

Напомним, что профильные компании AMD и NVIDIA участия в подобных мероприятиях не принимают. В связи с чем Intel решил воспользоваться возможностью рассказать геймерам о том, что "в игре теперь есть новый игрок". Впервые производитель продемонстрировал публике ноутбуки и десктопы, оснащённые  собственными видеокартами.  До сих пор утечки данных о характеристиках устройств не было.

Анонсирована Slitterhead — новая игра от автора Silent Hill.

Фото и видео: YouTube / Intel Graphics
 

Теги: arc alchemist, intel, the game awards 2021, видеокарта, ноутбук
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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