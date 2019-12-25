Стартовал первый этап разработки закона "О социальный гарантиях Ленинградской области"

В 47-ом регионе стартовал первый этап воплощения программы "О социальных стандартах Ленинградской области" – опрос жителей о том, какие нововведения хотели бы видеть именно они. Об этом сообщил online47.
Так, сегодня, 18 августа, на вопросы волонтеров ответили жители Тихвинского и Ломоносовского районов.
Отметим, что опросы будут поочередно проводиться в каждом пункте региона по будним дням. Таким образом, ленинградцы сами смогут выбрать стандарты качества жизни на территории своего района.
Кроме того, население сможет контролировать индивидуальное развитие своего населенного пункта с помощью инвестпрорамм.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть вошла в рейтинг лучших практик страны.
Фото: Online47
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