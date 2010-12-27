Старт продаж Iphone X в Петербурге собрал большую очередь и толпу зевак

В "Галерее" продали первые официальные смартфоны Iphone X.

В ТРК “Галерея” состоялся старт продаж нового смартфона от Apple. Ровно в восемь часов утра у магазина “re:Store” собралась очередь из 200 человек. Известно, что продавцы отпускали не более двух iPhone X в одни руки. Кроме желающих купить телефоны около магазина собрались и толпа зрителей. Видимо, петербуржцы пришли посмотреть на тех. кто решил купить новый смартфон.

Представители мазагина, в который завезли продукцию от Apple не сообщили о ночных очередях за новинкой, хотя в Москве и других городах по всему миру такие ситуации наблюдались.

Ранее Piter.tv сообщал, что по всему миру стартовали продажи Iphone X. Но уже накануне мы передавали, что петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним.

Фото: пресс-служба re:Store