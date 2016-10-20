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По всему миру стартовали продажи Iphone X

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С восьми часов утра россияне смогли купить десятые айфоны из первой завезенной в страну партии.

С 3 ноября в России начинается официальная продажа Iphone X. Купить новенький смартфон можно уже с восьми утра. В петербургской “Галерее” по традиции выстроилась очередь из желающих первыми заполучить десятую модель.

В Петербурге приобрести "десятку" смогут посетители фирменного магазина Apple, расположенного в ТЦ "Галерея". Купить можно не более двух телефонов на человека.

Напомним, что в Москве люди занимали очередь перед магазином еще вечером 2 ноября.По всему миру актуальность на выпускаемые Apple-девайсы не заканчивается. Пользователи готовы стоять ночью в огромных очередях, чтобы одними из первых заполучить заветную новинку.

Теги: iphone x , галерея , старт продаж
Категории: Новости России Новости СПб

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