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Asyaromanenkova
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Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

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В интернете в большом количестве появляются объявления о продаже iPhone X за день до старта продаж. Петербуржцам предлагают перекупить очередь предзаказа, а также уже и сам телефон.

Петербуржцы серьезно настроены заработать на iPhone Х перед началом официальных продаж в России. В интернете полно объявлений так или иначе связанных с новинкой от Apple. Большая их часть – это перекупщики и небольшие магазины, которые просто ищут себе клиентов, чтобы продать телефон после начала продаж. Но есть и несколько категорий интересных объявлений.

Например, многие продают свой предзаказ. Очевидно, люди специально оформляли их себе, чтобы потом подзаработать на торговле очередью. Место в очереди стоит около 10 тысяч. Никаких официальных гарантий, конечно, продавцы не дают.

Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

Никак не объясняют появления у них смартфонов те, кто обещает телефон уже сейчас. То есть накануне старта продаж продавцы выкладывают объявления о продаже телефона. В основном, их сопровождают фотографиями коробок, без снимков содержимого. Подобные объявления должны вызывать опасения у покупателей. При этом цены сильно завышают. Например, космически-серый смартфон на 64 гигабайта продают за 200 тысяч, когда как по предзаказу он стоит 80 тысяч.

Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

Некоторые предлагают привезти смартфоны из соседних стран. Например, из Финландии. Но при этом, конечно, придется переплатить.

Есть и более изобретательные люди. Один петербуржец всего за пять тысяч предлагает постоять в очереди за новым телефоном за тех, кто его предзаказал. Он предлагает сэкономить время и силы, а ему дать шанс заработать.

Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

Фото: скриншоты сайта Avito

Видео: презентация Apple

Теги: iphone x , iphone x предпродажа , новости спб , предзаказ iphone x
Категории: Новости СПб Картина дня

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