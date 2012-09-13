Петербуржцы продают iPhone X до старта продаж и места в очереди за ним

В интернете в большом количестве появляются объявления о продаже iPhone X за день до старта продаж. Петербуржцам предлагают перекупить очередь предзаказа, а также уже и сам телефон.

Петербуржцы серьезно настроены заработать на iPhone Х перед началом официальных продаж в России. В интернете полно объявлений так или иначе связанных с новинкой от Apple. Большая их часть – это перекупщики и небольшие магазины, которые просто ищут себе клиентов, чтобы продать телефон после начала продаж. Но есть и несколько категорий интересных объявлений.

Например, многие продают свой предзаказ. Очевидно, люди специально оформляли их себе, чтобы потом подзаработать на торговле очередью. Место в очереди стоит около 10 тысяч. Никаких официальных гарантий, конечно, продавцы не дают.

Никак не объясняют появления у них смартфонов те, кто обещает телефон уже сейчас. То есть накануне старта продаж продавцы выкладывают объявления о продаже телефона. В основном, их сопровождают фотографиями коробок, без снимков содержимого. Подобные объявления должны вызывать опасения у покупателей. При этом цены сильно завышают. Например, космически-серый смартфон на 64 гигабайта продают за 200 тысяч, когда как по предзаказу он стоит 80 тысяч.

Некоторые предлагают привезти смартфоны из соседних стран. Например, из Финландии. Но при этом, конечно, придется переплатить.

Есть и более изобретательные люди. Один петербуржец всего за пять тысяч предлагает постоять в очереди за новым телефоном за тех, кто его предзаказал. Он предлагает сэкономить время и силы, а ему дать шанс заработать.

Фото: скриншоты сайта Avito

Видео: презентация Apple