Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей".

Внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отем подтвердили слухи о разводе. Об этом сообщил BBC со ссылкой на их заявление.

Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями. Семьи пары расстроились из-за данного известия, но полностью поддержали их.

Питер Филлипс и его супруга Отем состояли в браке 12 лет, у них есть две дочери – девятилетняя Саванна и семилетняя Айла.

Ранее принц Гарри назвал "великой печалью" отказ от королевского титула.

Видео: YouTube/ Good Morning Britain, Daily Mail, CBC News: The National, On Demand News